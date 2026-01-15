Habertürk
        Yalçın Koşukavak: Az süre alan oyuncularla oynadık

        Yalçın Koşukavak: Az süre alan oyuncularla oynadık

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, az süre alan futbolcularla oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:14 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:14
        "Az süre alan oyuncularla oynadık"
        Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "AZ SÜRE ALAN OYUNCULARLA OYNADIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, maçın ilk bölümünde iyi savunma yaptıklarını söyleyerek, "Beşiktaş'a karşı kulüp politikası oyuncu çıkarmak ve mali disiplini korumak olan, deneyimi az olan oyuncularla oynamak zordu. Takımım iyi savundu ve kompakt durdu. Beşiktaş'ı iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Bu oyuncuları savunmak çok kolay değil. Kalitesi yüksek oyuncular var. Biz daha az süre alan oyuncularla oynadık. Oyuncu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

        Elde ettikleri galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ettiğini söyleyen Koşukavak, Beşiktaş'ın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Restorasyon geçiriyorlar. Zor zamanlar geçiriyorlar. Sergen hocanın başarılı olacağını ümit ediyorum. Beşiktaş'a ve Sergen hocaya başarılar diliyorum." dedi.

