Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayında! Ferit'e Halis Ağa'dan tokat

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Halis Ağa, Ferit'in gece kulübü çıkışı sonrası gazetelere düşen fotoğrafları karşısında öfke patlaması yaşıyor. Sinirden gözü dönen Halis Ağa herkesin içerisinde Ferit'e tokat atıyor. İşte Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı...

ABONE OL
  • Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı (YENİ) yayınladı: FERİT'E TOKAT! Yalı Çapkını 12. bölümde Halis Ağa yargı dağıtıyor

    Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Yalı Çapkını son bölümü Kasım Ağa'nın yalıya dayanmasıyla bitmişti.

    Hatırlanacağı gibi Ferit gece kulübü çıkışında magazinler eyakalanmış, kadınlar arasında çekilen fotoğrafı ne kadar uğraş versede gazeteye çıkmıştı. 

     
  • Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı (YENİ) yayınladı: FERİT'E TOKAT! Yalı Çapkını 12. bölümde Halis Ağa yargı dağıtıyor

    KAZIM AĞA KONAĞI BASTI

    Fotoğrafları gazetede görüp çılgına dönen Kasım Ağa kızı Seyran'ı almak için yalının kapısına dayandı. Öte yandan yalıda ise Halis Ağa'nın gazeteleri görmemesi için İfagat ve Latif tarafından büyük çaba harcandı. İşte Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı...
  • Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı (YENİ) yayınladı: FERİT'E TOKAT! Yalı Çapkını 12. bölümde Halis Ağa yargı dağıtıyor

    Her ne kadar gazeteler Halis Ağa'nın odasından kaldırılsa da Kazım Ağa'nın kapıdaki haykırışları yalıyı sarstı. 
  • Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı (YENİ) yayınladı: FERİT'E TOKAT! Yalı Çapkını 12. bölümde Halis Ağa yargı dağıtıyor

    Yayınlanan fragmanda ise Halis Ağa kahvaltı masasında Ferit'e fotoğrafların aslını soruyor. Sinirle masadan fırlayan Halis Ağa Fert'i tokatlıyor. Öte yandan fragmanda Yusuf'un Kazım Ağa'yla olan samimiyeti ve Ferit'in gazeteye çıkan fotoğraflarıyla ilgili bilgi vermek için Kazım Ağa'nın evine gitmesi dikkat çekiyor.
  • Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı (YENİ) yayınladı: FERİT'E TOKAT! Yalı Çapkını 12. bölümde Halis Ağa yargı dağıtıyor

    SUNA KENDİNİ İFAKAT'A KENDİNİ TESLİM EDİYOR!

    Öta yandan Suna ise eğitim için kolları sıvayan İfagat'a kendisini teslim ediyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.