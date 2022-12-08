KAZIM AĞA KONAĞI BASTI

Fotoğrafları gazetede görüp çılgına dönen Kasım Ağa kızı Seyran'ı almak için yalının kapısına dayandı. Öte yandan yalıda ise Halis Ağa'nın gazeteleri görmemesi için İfagat ve Latif tarafından büyük çaba harcandı. İşte Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı...