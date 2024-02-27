'Yalı Çapkını' adlı dizinin setinde çalışan Fethi Savaş Altınpulluk kaza geçirdi

'Yalı Çapkını' dizisinde focus puller (netlik asistanı) olarak çalışan Fethi Savaş Altınpulluk, verilen paydosun ardından geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı.

Fethi Savaş Altınpulluk

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "OGM'nin yapımcısı olduğu 'Yalı Çapkını' dizisinde 24.02.2024 tarihinde gerçekleşen kazada meslektaşımız ve üyemiz focus puller (netlik asistanı) Fethi Savaş Altınpulluk ağır şekilde yaralanmıştır.

Verilen paydosun ardından Beylerbeyi'ndeki çekim mekânından çıkıp aracına gitmek için karşıdan karşıya geçerken sürat yapan bir motorun çarpmasıyla ağır şekilde yaralanan arkadaşımız, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Kaza anında paramedik tarafından acil müdahalesi yapılan Fethi Savaş Altınpulluk kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştır. Hayati tehlikesi devam eden meslektaşımıza acil şifalar diler, durumunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz."