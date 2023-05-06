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Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı: Yalı Çapkını 32. yeni bölümde neler yaşanacak?

Star TV ekranlarında her hafta cuma günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşattı. Boşanma sahnesiyle gündeme gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Yalı Çapkını 32. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

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  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını 31. son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Peki, Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 32. bölümde yaşanacak gelişmeler...
  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında Star TV resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM KONUSU

    Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit’i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. 
  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    Seyran ise Ferit’in Pelin’le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar.
  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran’ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım’ın kafasını karıştırınca Hattuç’tan konuya el atmasını ister.
  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit’le Pelin konusunda yüzleşir.
  • Yalı Çapkını fragman izle: Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölümde neler oluyor?

    Ferit ve Seyran’ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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