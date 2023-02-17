Her hafta Cuma akşamı ekranlara gelen Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Bugün de yayın akışında yer almaması sebebiyle gözler "Yalı Çapkını bu hafta yok mu?" sorusuna çevrildi. İşte Yalı Çapkını yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik