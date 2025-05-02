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        Haberler Magazin Yalın'dan iddia hakkında açıklama: Sosyal medyada gündem olmuştu - Son dakika magazin haberleri

        Yalın'dan açıklama

        Ünlü şarkıcı Yalın hakkında bir programda dile getirilen iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yalın, söz konusu iddia sonrasında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:11
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        Yalın'dan açıklama
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        YouTube'da yayınlanan bir programda, şarkıcı Yalın ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programın katılımcılarından biri söz alarak, Yalın ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı anlattı.

        Genç kadın, ünlü popçunun kendisini ağlattığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı: 3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu.Çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk. Saat 17.00'de kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Haydi oturacağım' dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye bağırmaya başladı. Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu, garsonu da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var, 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı. Ben de ağladım. Çok üzüldüm. Çünkü onu çok seviyordum. 'Kahramanınızla tanışmayın' demişler ya, öyle bir hikâye.

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        Genç kadın daha sonra o ünlü popçunun Yalın olduğunu açıkladı.

        "GERÇEK DIŞI"

        Yaşananların ardından Yalın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı; "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." ifadelerini kullandı.

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