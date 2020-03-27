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Yalın, Instagram üzerinden verdiği dijital konserlerine dün akşam yaptığı canlı yayınla devam etti. Konser öncesi bir GSM markasıyla işbirliği yaptığını ve yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne aktaracağını açıklayan Yalın, o rakamı canlı yayında izleyenlerle paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne toplam 300 bin TL aktarılacağını açıklayan Yalın, sözlerine, "Benim için çok önemli bir gece bu. Hep birlikte bir şey başardık" diye devam etti.

85 bin kişinin izlediği yayında bir sürpriz daha vardı. Konser öncesi, izleyenlerin sevdiklerine, özlediklerine bir iki cümle yazı yazmasını rica eden Yalın, seçtiği bir mesaj sahibini canlı yayına aldı.

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