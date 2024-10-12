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        Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko: 90-97

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:30
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        Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko: 90-97
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk

        YALOVASPOR BASKETBOL: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Akif Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4, Melih Kapucu

        FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Hayes-Davis 22, Tarık Biberoviç 16, Mert Emre Ekşioğlu, Zagars 7, Colson 14

        1'İNCİ PERİYOT: 26-25

        DEVRE: 44-34

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

        NORMAL SÜRE: 83-83

        UZATMA: 90-97

        5 FAUL: 44.30 McConico (Yalovaspor Basketbol)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 90-97 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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