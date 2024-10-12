Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko: 90-97
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk
YALOVASPOR BASKETBOL: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Akif Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4, Melih Kapucu
FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Hayes-Davis 22, Tarık Biberoviç 16, Mert Emre Ekşioğlu, Zagars 7, Colson 14
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
DEVRE: 44-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57
NORMAL SÜRE: 83-83
UZATMA: 90-97
5 FAUL: 44.30 McConico (Yalovaspor Basketbol)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 90-97 mağlup oldu.
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