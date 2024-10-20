Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova merkezli 8 ilde yediemin operasyonu: 4 tutuklama

        YALOVA'da yediemin otoparkında 77'si motosiklet, 223 aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova merkezli 8 ilde yediemin operasyonu: 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA’da yediemin otoparkında 77’si motosiklet, 223 aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü, tutuklandı. Haciz yakalama kararı bulunan ve trafikten menedilen taşıtların, sahte belgelerle otoparktan çıkarılarak, oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı öğrenildi.

        Kentte araç kiralama işi yapan M.Ş.T., nisan ayında, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki yediemin otoparkında aracını bulamayınca şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yediemin otoparkına resmi kurumlar tarafından teslim edilen ve muhafaza altında bulunması gereken, haciz yakalama ile trafikten menedilen araçların, sahte belgelerle çıkarılarak çeşitli illerde, oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı bilgisine ulaşıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz’da teknik ve fiziki takip başlattı. Otoparktan sahte belgelerle çıkış işlemleri yapılan 134 araç ve 77 motosikletin Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep’te hurdacı ve çıkmacılara satıldığı, 12 aracın ise parçalarının sökülerek satışının yapıldığı tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        15 Ekim’de, Yalova merkezli 8 ilde, 18 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ile 1 fatura koçanı ele geçirildi. Yalova’ya getirilen şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Suç eşyasının satılması, satın alınması veya kabul edilmesi’ ve ‘Muhafaza görevini kötüye kullanma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi verildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Film Festivali ile ilgili konuştu:
        Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Film Festivali ile ilgili konuştu:
        Yalova'da yediemin otoparkındaki araçları sattığı iddia edilen 4 kişi tutuk...
        Yalova'da yediemin otoparkındaki araçları sattığı iddia edilen 4 kişi tutuk...
        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Yalova Çınarcık'tan Diyarbakır Silvan'daki ilkokula kitap desteği
        Yalova Çınarcık'tan Diyarbakır Silvan'daki ilkokula kitap desteği
        Yalova'da camiden yangın söndürme tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Yalova'da camiden yangın söndürme tüpü hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Yalova'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı