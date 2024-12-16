Yalovaspor Basketbol - Onvo Büyükçekmece: 65-85
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş
YALOVASPOR BASKETBOL: Kadir Bayram 8, Grant Sherfıeld 5, Jaylen Johnson 13, Ahmed Hill 2, Martin Peterka 9, Egemen Güven 13, David Nichols 9, Martin Krampelj 6,
ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 18, Jermaine Love 21, Rade Zagorac 9, Nikola Rebic 10, Anthony Starks 6, Yannick Franke 8, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 6, Erdi Gülaslan 4
1'İNCİ PERİYOT: 17-27
DEVRE: 36-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-64
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'ye 85-65 mağlup oldu.
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