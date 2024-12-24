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        Yalova'da uyuşturucuya 7 tutuklama

        YALOVA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 20:00
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        Yalova'da uyuşturucuya 7 tutuklama
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        YALOVA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.D., A.K., A.Ç., M.Ş., Ö.G., E.T. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarında, çuvallar içerisindeki deterjan bidonlarına zulalanmış halde 3 kilo 33 gram sentetik kannabinoid maddesi, 8 parça halinde 4 kilo 250 gram skunk maddesi, 2,48 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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