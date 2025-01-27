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        Yalova'da, uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        YALOVA'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:08 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:10
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        Yalova'da, uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        YALOVA'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada 83 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği B.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalanırken, evde yapılan aramalarda, mutfak tipi hassas terazi, çok sayıda kilitli şeffaf naylon poşet, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 0.33 gram ağırlığında yeşil bitki parçaları, toplam 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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