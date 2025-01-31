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        İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; Yalova'da sular kesildi (3)

        VALİLİK:SU YALNIZCA HİJYEN AMAÇLI KULLANILABİLİRYalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı yetkilileri aldıkları örnekte inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 00:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:30
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        İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; Yalova'da sular kesildi (3)
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        VALİLİK:SU YALNIZCA HİJYEN AMAÇLI KULLANILABİLİR

        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı yetkilileri aldıkları örnekte inceleme yaptı. Yapılan tetkiklerde ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, Yalova Valiliği konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kesin ve kapsamlı analiz sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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