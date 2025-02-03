Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da içme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturma; 5 şüpheli adliyede (2)

        KÖYMUHTARI İLE BİRLİKTE 2 TUTUKLU, 3 KİŞİ SERBESTYalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 00:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da içme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturma; 5 şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL

        KÖYMUHTARI İLE BİRLİKTE 2 TUTUKLU, 3 KİŞİ SERBEST

        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Genç kızların imdadına jandarma yetişti
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
        Trump: Acı ama gerçek
        Trump: Acı ama gerçek
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2...
        GÜNCELLEME - Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2...
        Yalova'da içme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturma; 5 şüpheli adliyed...
        Yalova'da içme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturma; 5 şüpheli adliyed...
        Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü'nde kutlandı
        Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü'nde kutlandı
        Yalova'da, analizi yapılan içme suyu temiz çıktı
        Yalova'da, analizi yapılan içme suyu temiz çıktı
        Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin analizler tamam...
        Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeye ilişkin analizler tamam...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Yalova 8'inci Olağan İl Kon...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Yalova 8'inci Olağan İl Kon...