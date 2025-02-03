Yalova'da içme suyundaki köpüklenmeye ilişkin soruşturma; 5 şüpheli adliyede (2)

Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yüksel T. ile Selçuk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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