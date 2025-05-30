Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

        YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katında başlayan ve eve de sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardımıyla ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"

        Benzer Haberler

        Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da 3 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yeşilay Yalova Şubesi'ni kabul...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yeşilay Yalova Şubesi'ni kabul...
        Telefonla aradığı Irak uyruklu kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
        Telefonla aradığı Irak uyruklu kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
        Kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıktı
        Kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıktı
        Çınarcık'tan kısa kısa
        Çınarcık'tan kısa kısa
        Yalova'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 yaşında...
        Yalova'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 yaşında...