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        Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cansız bedeni bulundu

        YALOVA'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Erdoğdu (37), ormanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 17:57 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:00
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        Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cansız bedeni bulundu
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        YALOVA’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Erdoğdu (37), ormanda ölü bulundu.

        Yalova'daki evinden dün öğle saatlerinde çıkan Mustafa Erdoğdu’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Erdoğdu’nun son olarak dün saat 15.00'da Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezinde görüldüğü tespit edildi. Ortaburun Barajı yönüne gittiği belirlenen Mustafa Erdoğdu için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, saat 22.00 sıralarında Mustafa Erdoğdu’nun, Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu.

        Cesedin yakınında uyuşturucu madde bulunurken, bekar olduğu öğrenilen Erdoğdu’nun kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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