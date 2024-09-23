Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çobankale için çekilen belgesel Yalova Film Festivali'nde yer alacak

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Altınova Belediyesi desteği ile yılın 12 ayı aralıksız kazı çalışmalarının yürütüldüğü Çobankale, ekim ayında film festivalinde tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çobankale için çekilen belgesel Yalova Film Festivali'nde yer alacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Altınova Belediyesi desteği ile yılın 12 ayı aralıksız kazı çalışmalarının yürütüldüğü Çobankale, ekim ayında film festivalinde tanıtılacak.

        Selçuklu ve Osmanlı döneminden önemli izler taşıyan, 10 ila 11. yüzyılda inşa edilen kalenin, "Dragon Vadisi'nin Saklı Muhafızı: Çobankale" belgeseli ile tanıtılması hedefleniyor.

        Kalenin stratejik önemi, tarihi sırları ve bölgedeki arkeolojik keşifleri detaylarıyla yer aldığı belgeselin yapımcılığını Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever üstlendi.

        Yönetmenliğini Yahya Al'ın yaptığı belgesel ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İşsever, 2017 yılından bu yana sanat tarihçisi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve ekibi tarafından çalışmaların sürdürüldüğü kaleyi belgeselde işlediklerini söyledi.

        Bafeus Muharebesi'nin de burada yapıldığını hatırlatan İşsever, şöyle konuştu:

        "Çobankale tarih boyunca, orada bulunan her medeniyete ev sahipliği yapmış durumda. O kadar stratejik durumda, orayı ele geçirmeye çalışan askerler savaşlar vermiş. Befeus Savaşı'nın da orada yapıldığı tarihçiler tarafından belirlenmiş. Hatta ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, Befeus Savaşı'yla Osmanlı Devleti'nin ilk adımlarının atıldığından bahsetmiş. Böylesine stratejik bir konumda. Şu anda kazı çalışmaları orada Doç. Dr. Selçuk Seçkin tarafından yapılıyor. Biz de bunu belgesele taşımak istedik. Aslında bu belgeseli Yalova Film Festivali çerçevesinde kültürel miras çerçevesinde yarışmaya soktuk."

        İşsever, Yalovalı olduğunu ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak adına belgesel fikrini hayata geçirdiklerini anlatarak, "Beraber çalışma yürüttüğümüz ekip arkadaşlarımla birlikte belgeseli çekmeye karar verdik. Yalova'nın tanıtımında da rol almasını umuyoruz. Çok kısa süremiz vardı. 4 gün gibi kısa bir sürede, 12 kişilik bir ekiple bu belgeseli yarışmaya yetiştirmeyi başardık. Bildiğimiz kadarıyla Çobankale'de bu tarz detaylı belgesel yapılmadı. Şuan çektiğimiz bu belgeselle hem ülkemize hem de uluslararası alanda ülkemize ve dünyaya tanıtmayı planlamaktayız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Yalova'da evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
        Yalova'da 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Yalova'da 15 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        AK Parti'li Yazıcı'dan Özgür Özel'e: Böyle bir siyaset olmaz
        AK Parti'li Yazıcı'dan Özgür Özel'e: Böyle bir siyaset olmaz
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Yalova'da konuştu:
        Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Yalova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Yalova'da bir kırtasiyeci "askıda defter kalem" uygulaması başlattı
        Yalova'da bir kırtasiyeci "askıda defter kalem" uygulaması başlattı