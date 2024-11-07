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        Yalova'da kamu binasına kurulan sistemle yılda 6 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor

        SITKI YILDIZ - Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 7 yıl önce hizmete giren yerleşkesinde temel sondajında çıkan suyun depoda biriktirilerek kullanılmasıyla yılda 6 bin metreküp tasarruf sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:07
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        Yalova'da kamu binasına kurulan sistemle yılda 6 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor
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        SITKI YILDIZ - Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 7 yıl önce hizmete giren yerleşkesinde temel sondajında çıkan suyun depoda biriktirilerek kullanılmasıyla yılda 6 bin metreküp tasarruf sağlanıyor.

        Yerleşkede başlatılan müdürlük binasının temel kazısı sırasında sondaj yapılırken fazla miktarda su çıktı. Analizlerde, suyun içme hariç tüm ihtiyaçlar için kullanılabileceği belirlendi.

        Belediyenin atık su deşarj hattına (kanalizasyon) verilen suyu geri dönüşümle değerlendirmek için proje hazırlayan yetkililer, bir peyzaj firması aracılığıyla bunu hayata geçirdi.

        Binanın hizmete girdiği 2017'den itibaren kullanılan sistemde günlük 100 metreküp çıkan suyun bir bölümü, açılan kuyuya drenaj borularıyla nakledilerek, firma tarafından kurulan depoda biriktiriliyor. Borularla binaya gönderilerek başta lavabolar olmak üzere kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı kaynaktan bahçe sulama, araç yıkama gibi işlerde de yararlanılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yılda 6 bin metreküp su tasarrufu elde etmesini sağlayan sistemde, suyun kanalizasyon hattına giden kısmının da yakın bölgede yer alan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde kullanılması amacıyla proje hazırlanıyor.

        - "Suda sıfır kayıp"

        Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman, AA muhabirine, müdürlük binasının temelinin 380 beton blok üzerine kurulduğunu söyledi.

        Sondajda çıkan su kaynağını binanın etrafına döşenen drenaj borularıyla 10 metre derinliğindeki kuyuya, buradan da motor aracılığıyla depoya aktardıklarını belirten Yaman, şöyle devam etti:

        "Bu suyu otomatik sulama sistemiyle bina arazisinin tüm peyzaj çalışmalarında, gerek yağmurlama gerek damlama gerek salma şeklinde tüm temizlik işlerinde kullanıyoruz. Yine araçlarımızın bütün temizliği ve yıkama işleri de bu su ile yapılıyor. Ayrıca buradaki suyumuz yaz aylarında dahi hiç kesilmeyen bir su. Bu nedenle bu suyu ters vana sistemiyle binamıza da verdik. Herhangi bir su kesintisinde, ne kadar süreyle olursa olsun bu suyu lavabolarımızda kullanabilecek sistemi de geliştirdik. Suyu hiç kesilmeyen örnek bir kurum, örnek bir kamu binası oldu. Tüm kamu binalarına, siteler ve apartmanlara da örnek olacak bir proje."

        Yaman, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'deki havzalarda suyun bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 25 azalacağının öngörüldüğüne işaret ederek, "Bu nedenle geçen yıl Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. Gerek belediyelerimize gerek kamu kurum ve kuruluşlara gerekse sanayicilerimize, toplumun her kesimine bireysel su kullanıcılarına da önemli görevler düşmektedir. Tabii biz yarınlarımız, geleceğimiz, çocuklarımız için 'suda sıfır kayıp' diyoruz ve 'Türkiye Yüzyılı'na bir damla da sen ol' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Müdürlük yerleşkesinde yer altı su kaynağının kullanılmasını sağlayan sistemi kuran peyzaj firmasının sahibi Burhan Tuğtekin ise şebeke suyunun kesilmesi durumunda ihtiyaç duyulan miktarın depodan karşılandığını anlattı.

        Tuğtekin, "Su kalitemiz içilebilir düzeyde fakat yine de içilmesini tavsiye etmiyoruz. Bakteri analizleri yapıldı ve kullanmaya uygun bir su olduğu ortaya çıktı. Zaman zaman ölçümlerini yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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