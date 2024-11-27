Çınarcık'ta ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta asılı şekilde mahsur kalan güvercin, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta asılı şekilde mahsur kalan güvercin, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda ayağına misina takılan güvercinin ağaçta asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaç dalına ve kuşun ayağına sarılan misinayı çözerek, güvercini ağaçtan indirdi.
Veterinerlik Birimi ekiplerinin kontrolünden sonra güvercin doğal ortamına bırakıldı.
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