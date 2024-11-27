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        Çınarcık'ta ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta asılı şekilde mahsur kalan güvercin, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:53
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        Çınarcık'ta ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta asılı şekilde mahsur kalan güvercin, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

        Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda ayağına misina takılan güvercinin ağaçta asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çınarcık Belediyesine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaç dalına ve kuşun ayağına sarılan misinayı çözerek, güvercini ağaçtan indirdi.

        Veterinerlik Birimi ekiplerinin kontrolünden sonra güvercin doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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