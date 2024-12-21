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        "Madalya avcısı" engelli milli yüzücü başarılarıyla çalıştığı kurumun da gururu oldu

        SITKI YILDIZ / ONUR ERDİK - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan 25 yaşındaki zihinsel engelli milli yüzücü Varol Vasilica, ileride antrenör olup gençleri spora kazandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:50
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        "Madalya avcısı" engelli milli yüzücü başarılarıyla çalıştığı kurumun da gururu oldu
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        SITKI YILDIZ / ONUR ERDİK - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan 25 yaşındaki zihinsel engelli milli yüzücü Varol Vasilica, ileride antrenör olup gençleri spora kazandırmayı hedefliyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda 3 yaşından itibaren koruma altında olan Varol Vasilica, doktorları ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı yüzme branşında yeni başarılara imza atıyor.

        Milli sporcu, Antalya'da 10-12 Aralık'ta gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

        Milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük derecesi de bulunan Varol Vasilica, 6 yılda kazandığı madalya sayısını 132'ye çıkardı.

        Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde idari işler görevlisi olarak çalışan Varol Vasilica, başarılarıyla yöneticileri ve mesai arkadaşlarının da gurur kaynağı oldu.

        Sabah kuruma gelip iş başı yapan, mesai sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait havuzda antrenörü Engin Toprak'la antrenmanlarına devam eden milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

        - "Özgürce kendimi ifade edebiliyorum"

        Yalova Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü sporcusu Varol Vasilica, AA muhabirine, devletin verdiği imkanlar sayesinde hem iş yerinin hem de sporun kendisine önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

        Gelecekte daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini belirten milli sporcu, şunları kaydetti:

        "İş ortamı bana çok iyi geldi. 2 yıldır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. İnsanlarla diyalog kurmayı, oturup kalkmayı, nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. Hem spor hem iş hayatımı düzenli yürütüyorum. Burada çok mutluyum. Bana hem babalık hem annelik yapıyorlar. Haklarını helal etsinler. Hepsi çok iyi insanlar. Eskiden paranın ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi alın terimle kazanmaya çalışıyorum. Eskiden dolmuşa para vermeye utanıyordum, şimdi özgürce kendimi ifade edebiliyorum. Bana bu iş imkanını sağlayan, üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

        Varol Vasilica, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü şiar edindiğini anlattı.

        Genç sporculara da bunu tavsiye ettiğini dile getiren Varol Vasilica, "Beni örnek alıp bu sporu devam ettiriyorlar. İnşallah gelecekte spor bilimleri bölümünü okuyup antrenör olmayı hedefliyorum. Öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Yeter ki inanın, inanmak başarının yarısıdır." dedi.

        - Başhekim Kerim Baş: "Gözümüz daha yukarılarda"

        Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Kerim Baş ise Varol Vasilica'nın son şampiyonada 4 madalya kazanmasından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

        Kerim Baş, milli sporcuyu sadece mesai arkadaşı değil, bir evlat gibi gördüklerini dile getirerek, "Kuruma geldiği günden bu yana bizi gururlandırıyor. Bu başarılar kolay iş değil. Hem burada mesaiye kalması hem gidip idmanlarını yapması bizi gururlandırıyor. İyi ki Varol gibi bir mesai arkadaşım var. Son derece başarılı bir çalışan zaten. Her yaptığı işi dört dörtlük yapmaya çaba gösteriyor. Onu çok seviyoruz. Ülkemiz çapında çok sayıda madalya getirdi. Ona çok teşekkür ediyoruz ama artık gözümüz daha yukarılarda." ifadelerini kullandı.

        Merkezin başhemşiresi Nezaket Yüksel de Varol Vasilica'nın çok hırslı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu, iş arkadaşları arasında çok sevildiğini vurguladı.

        Milli sporcunun görev ve sorumluluklarını çok iyi yerine getirdiğini söyleyen Yüksel, "Ondan çok çok memnunuz, çalışmalarını takdir ediyoruz. Ayrıca spordaki başarılarını da çok takdir ediyoruz. Bizi çok gururlandırdı. Spordaki çalışkanlığını kurumumuzda da gösteriyor. Sporda daha büyük başarılarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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