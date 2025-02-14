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        Yalova'da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da 13 kişiyi, devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:07
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        Yalova'da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da 13 kişiyi, devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları şirket aracılığıyla, 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.K, K.K. ve E.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dokümana el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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