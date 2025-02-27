Yalova'da "Bakkal Kart" uygulaması hayata geçiriliyor

Yalova Valiliği öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması amacıyla hayata geçirilecek "Bakkal Kart Alışveriş Çeki" projesinin protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonundaki törende, Vali Hülya Kaya, Yalova Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sertan Şenol ile Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Bozkurt, protokole imza attı.

Programda konuşan Vali Kaya, ramazanda yardımlaşma ve dayanışmayı bütün halka yaymak için esnaf odalarıyla projeyi hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının ilk elden karşılanacağını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce Gaziantep Valiliği 4 yıl boyunca uygulamış. Biz de istiyoruz ki, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz, ailelerimiz, evlerine ramazanda ihtiyaçları neyse onları alabilsin. Kendilerine çekler verelim, onlar da mahallesinde en yakınındaki bakkalından gidip ne ihtiyacı varsa alışverişini yapabilsin. Bu şekilde aslında çok uzun zamandan beridir mücadele veren küçük esnafımızı, bakkallarımızı da desteklemiş olacağız."

Programa, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Gülhanım Buz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Laçin ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk katıldı.