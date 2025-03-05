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        Yalova'da ahşap üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da ahşap ürün üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:10
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        Yalova'da ahşap üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'da ahşap ürün üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kirazlı Sanayi Sitesi'nde ahşap ürünler üzerine üretim yapan tesiste toz emme makinesinde yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.

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