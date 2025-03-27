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        Çınarcık'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:38 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:38
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        Çınarcık'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Çınarcık'tan Yalova'ya seyir halindeki Gülden K. idaresindeki 34 EKH 012 plakalı otomobil Termal Caddesi'nde, İsrafil A. yönetimindeki 34 HOE 552 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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