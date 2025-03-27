Çınarcık'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çınarcık'tan Yalova'ya seyir halindeki Gülden K. idaresindeki 34 EKH 012 plakalı otomobil Termal Caddesi'nde, İsrafil A. yönetimindeki 34 HOE 552 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 sürücü, çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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