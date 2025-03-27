Çınarcık'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 2 sürücü, çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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