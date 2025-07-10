Yalova'da motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Esenköy beldesinde Y.G. idaresindeki 33 APM 708 motosiklet, beldenin ana caddesini de oluşturan Yalova-Armutlu kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya M.K'ye (52) çarptı.
Yaya geçiş çizgilerinin bulunduğu yolda ağır yaralanan yaya ile ona çarpan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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