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        Yalova'da motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:59
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        Yalova'da motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Esenköy beldesinde Y.G. idaresindeki 33 APM 708 motosiklet, beldenin ana caddesini de oluşturan Yalova-Armutlu kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya M.K'ye (52) çarptı.

        Yaya geçiş çizgilerinin bulunduğu yolda ağır yaralanan yaya ile ona çarpan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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