        Yalova Haberleri

        Çınarcık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.10.2025 - 15:27
        Çınarcık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

        Kaymakam Atak, Cumhuriyet'in birlik, beraberlik ve bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andı.

        Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları, koro ve bando gösterileri beğeni topladı.

        Meydanda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

