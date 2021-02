Yalovaspor - Somaspor: 1-1

Recep CAN/YALOVA,(DHA) -

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Ali Gün (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx), Turgay An (xx), Ramiz Ok (xx), Ferit Erişçi (xx), Mehmet Murat Gülbaba (xx), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk.73 Batuhan Eren ?), Doğancan Aynacı (xx), Fatih Taşdelen (xx) (Dk.63 Salih Uzun x), Doğan Zincir (xx), Onurcan Küçük (xx) (Dk.80 Ferat Yaşar ?), Fazlı Ayan (xx) (Dk.62 Cemal Doğu x)

SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral (xx), Melih Şencan (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Uğur Can (xx) (Dk.70 Ali Akkuş x), Muhammed Öztürk (xx) (Dk.89 Kadir Karış ?), Nurettin Çağlar (xx), Onur Ulaş (xx), Hakan Çakır (xx), Enes Bayır (xx), Özcan Aydın (xx) (Dk.89 Erman Herman Vardar ?), Umut Koray Öz (xx) (Dk.90 Kadir Yurttadur ?)

GOLLER: Dk.86 Ferat Yaşar (Yalovaspor), Dk.64 Uğur Can (Somaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Serkan Demirel, Doğancan Aynacı (Yalovaspor), Uğur Can, Oğuzhan Yıldırım, Melih Şencan, Nurettin Çağlar (Somaspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta mücadele eden Yalovaspor, sezonun 21'inci hafta maçında sahasında Somaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada orta sahadan ani gelişen Yalovaspor atağında Turgay An hızla ceza sahasına yöneldi. Turgay´ın ceza sahası sağ çaprazında yerden ortasında Fatih´in dokunamadığı topu Somaspor savunması kornere attı.

20'nci dakikada sol kanattan gelişen Yalovaspor atağında Turgay´ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ferit Erişçi plase bir vuruş denedi ve meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28'inci dakiakda rakip kalede baskısını arttıran Yalovaspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta Turgay An hızla ceza sahasına yöneldi. Turgay´ın oldukça sert şutuda Somaspor kalecisi Muharrem Tunay Meral parmaklarının ucuyla dokundu. Direğe çarpan top kornere çıktı.

35'inci dakikada Yalovaspor´un etkili atakları karşısında bocalayan Somaspor´da savunmanın hatası sonrasında Fazlı topla ceza sahası içinde buluştu. Fazlı´nın sağ çaprazdan kale içine yolladığı topa Fatih dokunamadı ve meşin yuvarlak kaleci de kaldı.

64'üncü dakikada Yalovasporlu futbolcu Ferit´in orta sahada kaptırdığı topta Nurettin Çağlar hızla ceza sahasına yöneldi. Defansın arkasına attığı topla buluşan Uğur Can, aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

75'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Ferit´in pasıyla topla buluşan Ferit, Sinan´a pasını verdi. Sinan´ın ortasında ön direkte topa yükselen Ferit´in vuruşunda top adeta direği yalayıp auta çıktı.

86'ncı dakikada Yalovaspor´un kazandığı serbest vuruşta Turgay An´ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Muharrem Tunay Meral çıkardı dönen topu alan Doğancan bomboş durumdaki Ferat´ı topla buluşturdu. Ferat, meşin yuvarlağı Somaspor ağlarına göndererek skorda eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

