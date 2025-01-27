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        Haberler Spor Basketbol Yalovaspor Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 110 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Yalovaspor Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 110 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:46 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:46
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        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.

        SALON: Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş

        YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, McConico 17, Sherfield 25, Kadir Bayram 3, Yiğit Onan 4

        ANADOLU EFES: Beaubois 18, Bryant 13, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Dozier 2, Smits 12, Willis 22, Doğuş Özdemiroğlu 3, Erkan Yılmaz 1, Rıdvan Öncel 5, Can Yıldızlı 2

        1'İNCİ PERİYOT: 13-25

        DEVRE: 33-54

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-89

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 83-110

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