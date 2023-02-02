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Kan donduran olay, saat dün 16.00 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, çıkan yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyatın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Ekipler, çekyatın yanında bir balta olduğunu da fark etti.

CİNAYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ Olay polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte evde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, oda içerisinde 1 adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Cesedi bulunan kadının üzerinden kesikler olduğu görüldü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ Çalışmayı derinleştiren polis, cesedi bulunan kadının Leyla Seyidova adlı kişi olduğu tespit edildi. Polis önce Gülçehre K. İle Feruz Y. Adlı kişileri gözaltına aldı.