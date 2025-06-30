"Yangın çıkaracağım" dedi, jandarmaya kendisini ihbar etti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Hacıfakılı köyünde yaşayan Uğur Görgü, jandarmayı arayarak ekili tarlayı ve ormanı yakacağı ihbarında bulundu. Görgü'nün kendi kendini ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü, gelen ekiplere satış yaparak devrettiği tarlaların ücretini alamadığını iddia etti. Parasını alamayan Görgü, resmi mercilere başvursa da sonuç alamadığını ileri sürüp tarlaları ateşe vereceğini söyledi.

"ECDADIMDAN KALAN ARAZİYİ EKİP BİÇEMİYORUM"

Görgü, dolandırıldığını ve kendisine ait tarlayı ekip biçemediğini belirtip, "Bu araziyi yıllardır ekip biçemiyorum. Husumetlim olan Z.Y. ektirmiyor. Beni köye koymayacağını söylüyor. Köy meydanında ormancıların arasında dövmeye kalktı. Ben de kendimi ihbar ettim. Orman muhafaza memuru arkadaşlar buradalar. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmasını istemiyorum ama bu adam laftan anlamıyor. Aramızda husumet çıkacak" dedi.

"HER YERE BAŞVURDUM AMA NETİCE ALAMADIM"

Resmi makamlara müracaat ettiğini ancak sonuç alamadığını ifade eden Görgü, "Gerekli tüm ihbarları yaptım ama bir netice alamadım. Ben de buna mecbur kaldım. Ormana zarar vermek istemiyorum. Araziye zarar vermek istemiyorum ama başka çarem de kalmadı. Arazi ecdadımın arazisi. Kendi hakkımda hiçbir tasarrufta bulunamadım. Ormana, jandarmaya, kaymakamlığa, savcılığa gittim. Bir netice alamadım. İnsan ne yollara başvuruyor görsünler. Borcumdan dolayı satış yaptık Z.Y. üzerine. O da ödemedi parasını. Bu yüzden davacıyım, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.