        Haberler Gündem 3. Sayfa Yangına yardım için gitmişti... 5 gün sonra yaşamını yitirdi! | Son dakika haberleri

        Yangına yardım için gitmişti... 5 gün sonra yaşamını yitirdi!

        Tokat'ta komşusunun evinde çıkan yangında yardım etmek için içeri giren 43 yaşındaki Zübeyde Şimşek, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şimşek, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 17:25 Güncelleme:
        Yangına yardıma giden kadın öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. S.G.’ye ait 2 katlı evde, 12 Nisan günü içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        YARDIM İÇİN EVE KOŞTU

        Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek, içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle yardıma koştu.

        DUMANLAR ARASINDA KALDI

        Evin arka kapısını kırarak içeri giren Şimşek, kısa süre sonra yoğun dumanın arasında kaldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; içeride bir kişinin olduğu bilgisini aldı.

        BAYGIN HALDE BULUNDU

        Yapılan arama çalışmasında Şimşek, evde baygın halde bulundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu belirlenen Zübeyde Şimşek, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kayseri’deki hastaneye sevk edildi.

        5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Kayseri’de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

