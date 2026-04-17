Yangına yardım için gitmişti... 5 gün sonra yaşamını yitirdi!

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

DHA'daki habere göre olay; Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. S.G.’ye ait 2 katlı evde, 12 Nisan günü içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YARDIM İÇİN EVE KOŞTU

Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek, içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle yardıma koştu.

DUMANLAR ARASINDA KALDI

Evin arka kapısını kırarak içeri giren Şimşek, kısa süre sonra yoğun dumanın arasında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; içeride bir kişinin olduğu bilgisini aldı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Yapılan arama çalışmasında Şimşek, evde baygın halde bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu belirlenen Zübeyde Şimşek, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Kayseri’deki hastaneye sevk edildi.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi.