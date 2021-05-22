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YANIMDA KAL OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul
Meriç Aral
Murat Aygen
Nilay Duru
Ege Aydan
Levent Sülün
Tuna Arman
Deniz Baytaş

YANIMDA KAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir’in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Sapanca'da yaklaşık 1 aylık sürede gerçekleştirildi.

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