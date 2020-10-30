'Yanına Kalmaz' müzikseverlerle buluşuyor 0:00 / 0:00

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Türkçe rapin sert isimlerinden Kodes ve Fate Fat ile ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın bir araya geldiği şarkı, güçlü sözleri ve müziği ile dikkat çekiyor.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan 'Yanına Kalmaz' şarkısının sözleri Kodes ve Fate Fat, müziği ise Furkan Taha Yalçın imzası taşıyor.

FİLM GİBİ KLİP

Mix-mastering'ini Berat Pala'nın yaptığı 'Yanına Kalmaz'ın klip yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ yaptı. Tuzla'da bir tersanede çekilen klip, senaryosu ve başta Mustafa Üstündağ olmak üzere Kodes ve Fate Fat'ın muhteşem oyuncu performansları ile izleyenlere sinema filmi izlenimi veriyor.