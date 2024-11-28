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        Haberler Gündem Güncel Aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü!

        İstanbul'da 3 gün önce yanına taşınan 41 yaşındaki arkadaşı Serhat Özcan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:55
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        Arkadaşı sırtından bıçakladı!
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        İstanbul Küçükçekmece'de dün gece saatlerinde bir pasajda tüyler ürpertici bir olay meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre caddedeki 5 katlı pasajın en üst katında iş yeri bulunan 41 yaşındaki Serhat Özcan, 3 gün önce Ankara'dan gelerek yanında kalmaya başladığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı.

        İŞ YERİNE GELENLER BULDU

        Şüpheli olayın ardından kaçarken, sabah saatlerinde iş yerine gelenler Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polisler şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "ÖLDÜ MÜ BİLMİYORUM"

        Serhat Özcan'ı sırtından bıçaklayarak öldüren arkadaşı ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek 'Arkadaşımı bıçakladım, öldü mü bilmiyorum' diyerek teslim oldu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ekiplerin olay ile ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #istanbul
        #küçükçekmece
        #haberler
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