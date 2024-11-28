Aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü!

İstanbul Küçükçekmece'de dün gece saatlerinde bir pasajda tüyler ürpertici bir olay meydana geldi.

DHA'nın haberine göre caddedeki 5 katlı pasajın en üst katında iş yeri bulunan 41 yaşındaki Serhat Özcan, 3 gün önce Ankara'dan gelerek yanında kalmaya başladığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı.

İŞ YERİNE GELENLER BULDU

Şüpheli olayın ardından kaçarken, sabah saatlerinde iş yerine gelenler Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.