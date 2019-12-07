İngiltere seri tacizcinin neden salıverildiğini tartışıyor

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İngiltere'de 11 yaşından bu yana kardeşleriyle birlikte yaşadıkları mahallede 'terör estiren' Joseph McCann adlı sabıkalı, Şubat ayında teknik bir hatadan dolayı erken salıverilince kelimenin tam anlamıyla dehşet saçtı.

Yerel basında çıkan haberlere göre 34 yaşındaki McCann, serbest kaldığı süre boyunca en genci 11, en yaşlısı da 71 yaşında olmak üzere toplam 11 kadın ve çocuğu taciz etti.

Polis McCann'in kurbanlarını sokak ortasında bıçak zoruyla aracına bindirdikten sonra taciz ettiğini belirtti.

Hapishane yönetimi, McCann'in salıverilmesinden sorumlu olan memurun hakkında yürütülen soruşturma sonucunda suçlu bulunarak rütbesinin düşürüldüğünü açıklarken, olaydan dolayı kamuoyundan özür diledi.

McCann, dün çıkarıldığı mahkemece kendisine yöneltilen 37 ayrı suçlamadan suçlu bulundu.

NEDEN ŞARTLI TAHLİYE HAKKI VERDİNİZ?

Daily Mail gazetesi, seri tacizcinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, 11 yaşından bu yana işlediği suçlar nedeniyle hakim karşısına çıkarılan ve daha önce bir kez daha şartlı tahliyeden faydalanan McCann gibi suçluların şartlı tahliye hakkından yararlanmasının kamuoyunda tepki çektiği yorumunu yaptı.