Yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı?

Dinî kaynaklara göre oruç, insana manevi bir disiplin kazandıran ibadetlerden biridir. Gün içinde yemek yememe ve su içmeme kuralı, nefsin terbiye edilmesi ve irade gücünün artması amacını taşır. Ancak bu amaca hizmet etmek için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, oruçlu olunduğunu bilmek ve buna kasıtlı uymaktır. Buna rağmen bazen sahur ile iftar arasındaki o uzun saatlerde, unutkanlık sonucu su içmek veya bir lokma yemek almak mümkündür. Bu tür hatalar “bilinçli” bir eyleme dönüşmediği için orucun özüne zarar vermez. Hz. Peygamber (s.a.s), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın; çünkü Allah onu yedirip içirmiştir.” buyurarak niyetin korunması ve unutma hâlinde affediciliğin esas olduğunu belirtir (Buhârî, Savm, 26; Müslim, Sıyâm, 171). Bu hüküm, orucun esas amacında kasıt unsurunun belirleyici olduğuna işaret eder. Diyanet de bu hadisleri referans alarak, unutarak su içmenin orucu bozmadığını, hatırlanınca ağzın temizlenip ibadete devam edilmesi gerektiğini bildirir.

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YANLIŞLIKLA SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, temel olarak kasıtlı yeme-içmeden uzak durmayı gerektirir. Unutma hâlinde gerçekleşen eylemler, fiilen kurala aykırı görünmekle birlikte “kasıt” unsuru bulunmadığı için ibadeti geçersiz kılmaz. Diyanet’in açıkladığı temel ilkeler şöyle sıralanabilir:

Unutma sonucu su içme: Eğer kişi oruçlu olduğunu tamamen unutmuş ve su içmişse, orucu bozulmaz. Hz. Peygamber (s.a.s) bunu “Allah’ın lütfu” olarak nitelemiştir.

Hatırlama anı: Kişi, su içerken oruçlu olduğunu hatırladığında hemen ağzındakini bırakmalı ve ağzını yıkamalıdır. Bu noktada su içmeye devam ederse, eylem kasıtlı hâle gelir ve orucu bozulmuş olur.

Bu çerçevede, yanlışlıkla su içmek, yani “oruçlu olduğunu unutma” durumunda oruç bozulmamış kabul edilir. Unutma hâlinden kasıt, kişinin gerçekten oruçlu olduğunu anımsamaması; eylemi hatırlar hatırlamaz suyu bırakmasıdır. Sahurda niyetlenen ve Ramazan günlerinde özellikle uzun saatler susuz kalan bireyler, bazen refleks olarak su içebilir. Önemli olan, bu eylemin bilinç dışı şekilde gerçekleşmesidir. Kasıtlı yeme içme eylemi ise orucu bozar ve kaza veya kefaret gerektirebilir.

ORUÇLUYKEN YANLIŞLIKLA SU İÇMENİN ETKİLERİ

Diyanet’in belirttiği gibi, unutkanlık sonucu su içmenin orucu bozmadığı açık bir ilke olsa da, oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra da su içmeye devam etmek veya ağzındakini yutmamak büyük önem taşır. Bu noktada birkaç husus dikkat çekicidir: