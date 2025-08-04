Yapay zekâ teknolojisiyle hasta güvenliği artıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Arif Bayır'ın kurucusu olduğu Revor Tech, yaşlı bireyler ve sağlık hizmeti alanların güvenliğini artırmak amacıyla yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi.

RevorCare adı verilen sistem, düşme gibi ani hareketleri algılayarak saniyeler içinde hastaya bakım veren kişilere ya da hasta yakınlarına bildirim gönderiyor. Giyilebilir bir cihaz ya da kamera kullanmadan yalnızca ortam analiziyle çalışan sistem kullanıcı konforuna odaklanırken hastaya hızlı müdahale olanağı sunuyor.

Revor Care, bulunduğu ortamda hareketleri radar tabanlı sensörler aracılığıyla sürekli olarak izliyor. Yapay zekâ destekli algoritması sayesinde düşme gibi ani ve olağandışı hareketleri ayırt edebilen sistem, riskli bir durum algıladığında mobil uygulama üzerinden aile bireylerine, sağlık personeline veya kurum yetkililerine anında bildirim gönderiyor. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan çalışan sistem, süreci tamamen otomatik ve kesintisiz şekilde yöneterek güvenliği maksimum düzeyde sağlamayı hedefliyor.

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KİŞİSEL MAHREMİYET ÖN PLANDA

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, giyilebilir herhangi bir teknolojiye ihtiyaç duymadan çalışması. Bu yönüyle özellikle yaşlı bireyler için büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Revor Care, kamera ya da ses kaydı yapmayan mimarisi ile kişisel mahremiyeti ön planda tutarak KVKK ile GDPR gibi veri güvenliği düzenlemelerine tam uyum gösteriyor. İnsan vücut hareketlerine duyarlı yapay zekâ algoritması sayesinde yanlış alarmların büyük ölçüde önüne geçerek hem güvenilir hem de kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.