Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Yapay zekâ teknolojisiyle hasta güvenliği artıyor

        Yapay zekâ teknolojisiyle hasta güvenliği artıyor

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arif Bayır, yaşlı bireyler ve sağlık hizmeti alanlar için güvenliği ön planda tutan yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi. Revor Care adlı sistem, düşme gibi ani hareketleri anlık olarak tespit ediyor ve ilgili kişilere saniyeler içinde bildirim göndererek hızlı müdahale imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:52 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekâ teknolojisiyle hasta güvenliği artıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Arif Bayır'ın kurucusu olduğu Revor Tech, yaşlı bireyler ve sağlık hizmeti alanların güvenliğini artırmak amacıyla yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi.

        RevorCare adı verilen sistem, düşme gibi ani hareketleri algılayarak saniyeler içinde hastaya bakım veren kişilere ya da hasta yakınlarına bildirim gönderiyor. Giyilebilir bir cihaz ya da kamera kullanmadan yalnızca ortam analiziyle çalışan sistem kullanıcı konforuna odaklanırken hastaya hızlı müdahale olanağı sunuyor.

        Revor Care, bulunduğu ortamda hareketleri radar tabanlı sensörler aracılığıyla sürekli olarak izliyor. Yapay zekâ destekli algoritması sayesinde düşme gibi ani ve olağandışı hareketleri ayırt edebilen sistem, riskli bir durum algıladığında mobil uygulama üzerinden aile bireylerine, sağlık personeline veya kurum yetkililerine anında bildirim gönderiyor. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan çalışan sistem, süreci tamamen otomatik ve kesintisiz şekilde yöneterek güvenliği maksimum düzeyde sağlamayı hedefliyor.

        REKLAM

        KİŞİSEL MAHREMİYET ÖN PLANDA

        Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, giyilebilir herhangi bir teknolojiye ihtiyaç duymadan çalışması. Bu yönüyle özellikle yaşlı bireyler için büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Revor Care, kamera ya da ses kaydı yapmayan mimarisi ile kişisel mahremiyeti ön planda tutarak KVKK ile GDPR gibi veri güvenliği düzenlemelerine tam uyum gösteriyor. İnsan vücut hareketlerine duyarlı yapay zekâ algoritması sayesinde yanlış alarmların büyük ölçüde önüne geçerek hem güvenilir hem de kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

        Revor Care, yalnızca bireysel ev kullanımıyla sınırlı kalmayıp yaşlı bakım evleri, hastaneler ve oteller gibi kurumsal alanlarda da etkin bir güvenlik çözümü olarak öne çıkıyor. Sistem, hasta güvenliğini artırırken sağlık personelinin sürekli gözetim ihtiyacını azaltarak iş yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. Anlık bildirim sistemi sayesinde müdahale süreleri kısalıyor, böylece ciddi sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

        "HAYAT KALİTESİNİ VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRAN BİR SOSYAL ETKİ PROJESİ"

        Projenin geliştiricisi Arif Bayır, henüz üniversite öğrencisiyken kurduğu Revor Tech ile teknoloji girişimciliği alanında dikkat çekici bir yolculuğa imza atıyor.

        Bayır, Revor Care'in arkasındaki vizyonu şu sözlerle özetledi: "Revor Care bizim için sadece bir ürün değil; insan hayatına doğrudan dokunabilen, hayat kalitesini ve güvenliğini artıran bir sosyal etki projesi. Amacımız, teknolojiyi sadece inovasyon için değil, insanların daha bağımsız ve huzurlu yaşayabilmeleri için kullanmak."

        Revor Care'in teknik gelişim sürecine ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi veren Bayır, "Revor Care'in prototipini tamamlayarak laboratuvar ve saha testlerinde yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına ulaştık. Donanım ve yazılım entegrasyonu da başarıyla sağladık. Şimdi hedefimiz, ürünü hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda kullanıma sunmak. Haziran itibarıyla ilk kurumsal pilot uygulamaları başlattık" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru