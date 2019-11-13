ABD'de geliştirilen bir yapay zeka programı, 400 bine yakın insanın elektrokardiyogram (EKG) sonuçları üzerinden bir yıl içerisinde hangilerinin öleceğini yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin etti.

New Scientist dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Doktor Brandon Fornwalt ve bir grup meslektaşı, 1 milyon 770 bin EKG sonucunu yapay zeka programına yükledi.

Sonuçlar üzerinden hastaların bir yıl içinde ölüp ölmeyeceğini tahmin eden program, kardiyologların tahminlerinden daha iyi bir tahmin tablosu ortaya koydu.

Yüzde 85 doğruluk payıyla tahmin yürüten program, kardiyologların EKG sonuçlarına göre sağlıklı olduğunu düşündükleri hastaların bile ölüm riskini bile doğru şekilde hesapladı.