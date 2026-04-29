Yapay zeka, dijital gelir modelleri ve yüksek teknoloji ile dünya dönüşürken gençler neden mutsuzlaşıyor?

Dijital dönüşüm ve zannettiğimizden daha hızlı ilerleyen teknoloji bilgiye erişimi kolaylaştırdı. Hatta teknoloji hem evlerimizde işlevsel hem de kıyafetlerimizde konforlu bir yaşam pratiği yarattı ama bize mutluluk verme konusunda pek de başarılı olamadı. Evet iş gücünün dijitalleşmesi pek çok alanda refahı artırdı. Ancak bu refah, kendi kuşağının gençlerine mutlu bir yaşam verebilmek konusunda biraz yetersiz kaldı. Bugünün genç insanları kendilerini daha kaygılı, daha yalnız ve daha mutsuz hissediyor.

GENÇLER GERÇEKTEN MUTSUZ MU?

Yabancı basının gündeminde bir süredir yüksek refaha rağmen hızla düşen mutluluk eğrisi var. Özellikle Amerika'da son yıllarda yapılan araştırmalarda ve mutluluk anketlerinde gençlerin ruh sağlığına ilişkin dikkat çekici veriler kaydediliyor. World Happiness Report 2024 raporuna göre bazı yüksek gelirli ülkelerde özellikle gençlerin yaşam memnuniyetinde düşüş yaşanıyor.

Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir araştırmada ise bir önceki nesilde daha fazla bir imkan ağına sahip olan bu kuşağın gençlerinin daha az mutlu olduğunu söylüyor. Araştırmacılar bu mutsuzluk olgusunun ardında yatan sebebi incelediklerinde ise ortaya belli başlı sepeler çıkıyor.

SAVAŞLAR VE KÜRESEL KRİZLER ZANNETTİĞİMİZDEN DAHA ETKİLİ

İnternet, sosyal medya ve hızlı haberleşme ağları bugünün gençlerinin sadece kendi yaşamlarıyla değil, dünyanın politik ve ekonomik krizlerine daha çok maruz kalmasına neden oluyor. Kendi ülkesinde olmasa bile dünyada devam eden savaşlar ve bunun neden olduğu kriz ortamları, iklim krizi, ekonomik krizler ya da dünyanın her yerinde gözlemlenen kitlesel göç hareketleri gençler üzerinde sürekli hale gelen bir tedirginlik yaratabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de işaret ettiği gibi uzun süreli belirsizlikler kaygı ve stres düzeyini artırıyor. Gençler, geleceğin güvenliği konusunda epey umutsuz.

SOSYAL MEDYA VE YARATTIĞI YETERSİZLİK HİSSİ

Gençlerin kendini mutsuz hissetmesinin ardında yatan en önemli nedenlerden biri de sosyal medya. Bugünün dünyasında genç olan insanlar, insanlık tarihi boyunca hiç kimsenin hatta kralların bile elde edemediği bir görünürlüğe ve kısa süreli ünlere sahip olabiliyor. Daha başarılı, daha güzel, daha aşık, daha havalı olmak onlar için yaşamın olmazsa olmazı gibi bir şey. Sosyal medyanın öğütlediği becerilere ve imkanlara sahip olabilmek için sürekli bir yetersizlik duygusu ile mücadele etmeye çalışıyorlar.

Yetememe, becerememe, etki alanına sahip olamama ve tercih edilmeme ekstra stres yükü, umutsuzluk ve mutsuzluk demek. Bu durum büyük depresyonların, bağımlılıkların ve suça meyilli ruh hallerinin de zeminini hazırlayabiliyor.

EKONOMİK KRİZİN ÖNEMİ

Bir önceki neslin emek ve sabırla elde edeceğini düşündüğü refah yaşam yeni kuşak için gerçekliğini yitirmiş bir öğreti. Dünya genelinde refah artsa da genç insanlar için pek çok ülkede ekonomik olarak yüksek standartlara erişmek giderek zorlaşıyor ya da 'kolay yoldan zengin olma' hevesine kapılma oranı artıyor. Özellikle dünya genelinde gözlemlenen barınma krizi ve güvencesiz iş modelleri, gençlerin yönetmekte pek de başarılı olmadıkları geçim sıkıntısı ile yüzleşmelerine neden oluyor.

GERÇEK BAĞLARIN YOKSUNLUĞU

Dijital dönüşümün en büyük zararı genç insanların sokakta, okulda, sosyal alanlarda yüz yüze sosyalleşme pratiğini iyice unutmuş olmaları. Dünya genelinde yaşanan pandeminin de etkisiyle eğitimden iş hayatına pek çok alanda online sistemlerin yaygınlaşmasıyla sosyal alanlara neden ihtiyaç duyduğumuzun bilgisi giderek silikleşti.

Genç kuşağın büyük bir kısmı yüz yüze sohbet başlatma ve yürütme becerisine sahip değil. Pek çocuğunun hayatla göğüs göğse mücadele edebilmesini kolaylaştıracak gerçek duygusal ve sosyal bağları yok. Arkadaşlık, dostluk ve hatta aşk, dijital ortamlardaki paylaşımlarla sınırlı. Yakınlık ve aidiyete ihtiyaçları olduğunu fark edemeyecek kadar yabancılar.

Daha az seyahat ediyorlar, daha az topluluk aktivitesine katılıyorlar, evden daha az çıkıyorlar. Yani, dijital dönüşüm sayesinde ekonominin, iletişimin ve dünya düzeninin değişmesi bu düzenin içine doğan ve bugünün gençleri olan Z kuşağı ve sonrası için yeni bir yaşam bilgisi üretti. Bu bilgiyi kendileri öğrenmesi gereken bu gençler, yükselen refaha rağmen mutsuz ve yalnızlar.