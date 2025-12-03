Yapay zeka robotları, çocukları müstehcen konuşmalara yönlendiriyor

Son dönemde bazı yapay zeka sohbet robotları, çocukları müstehcen içeriklere yönlendiriyor. Elon Musk'un yapay zeka uygulaması olan Grok isimli uygulamada yer alan karakterlerin çocuklarla müstehcen içerikli sohbetler gerçekleştirmesi velileri tedirgin etti. Çocuklar, yaş sınırı olmayan uygulamaya kolaylıkla erişebiliyor.

"ÇOCUKLAR YAPAY ZEKAYLA DERTLEŞİYOR"

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, durumun çocukların ruh sağlığı ve sosyal ilişkileri açısından ciddi risk taşıdığı uyarısında bulundu. Araştırmalara göre çocukların yapay zekadan sıkça destek aldığını belirten Prof. Dr. Kırık, "Türkiye'de ve dünyada bazı kullanıcıların yapay zekayı bir psikolog gibi tercih ettiği, özellikle sessiz sohbet özellikleri üzerinden çocukların dertlerini ve düşüncelerini bu sistemlerle paylaştığı görülüyor. Ancak bu yönlendirmeler zaman zaman ciddi tehdit ve riskler barındırıyor. Her geçen gün yeni sohbet robotları kullanıma sunuluyor. Yapay zeka uygulamaları, çocuklarla müstehcen konuşmalar yaparken; istem dışı şekilde kullanıcıları bu tür sohbetlere yönlendirebiliyor" dedi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ

Çocukların sosyal açıdan etkilenebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kırık, "Elon Musk'a ait Grok adlı yapay zeka platformunda yer alan bir karakterin müstehcen içerikli sohbetler yaptığı iddiası da gündeme gelmişti. Çok sayıda veli, çocuklarının yapay zeka ile gerçekleştirdiği sohbetlerde uygunsuz içeriklerle karşılaştığını, gece uykularının bozulduğunu ve davranışlarında ciddi değişiklikler gözlemlediklerini belirterek şikayetlerde bulunuyor. İncelemede, söz konusu karakterin yoğun şekilde müstehcen içerik sunduğu, kullanıcı konuşmayı farklı bir yöne çekmeye çalışsa bile otomatik olarak cinsel sohbetlere yönlendirdiği görülüyor" diye konuştu.