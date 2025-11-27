Yapay zekâyla mücadele başladı

GÖRÜŞMEDE ÖZELLİKLE 3 BAŞLIKLA ÖNE ÇIKTI

♦ Fiyat politikaları... Türkiye’deki ekonomik koşullar gözetilerek, sürdürülebilir ve dengeli bir fiyatlandırma modeli oluşturulması konusunda karşılıklı anlayışla ilerleme sağlandı. Sektör, Spotify ve benzeri platformlarda fiyatlandırmanın güncellenmesinin hem yerel yaratıcı ekosisteme hem de platformların uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

♦ Fake kullanımlarla mücadele... Sahte dinlemeler ve hak sahiplerinin haklarını ihlal eden diğer problemlerle ilgili alınacak aksiyonlar, yapay zekâ denetim mekanizmaları ve şeffaflık politikaları detaylı şekilde değerlendirildi. Spotify, küresel ölçekte yürütülen fraud tespit teknolojilerini güçlendirmeye devam ettiklerini ve Türkiye’de daha yakın iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

♦ Spotify’ın Türkiye ofisi... Spotify’ın 2026’da Türkiye’de açmayı planladığı ofisin koşulları, kapsamı ve sektörle kurulacak yeni temas noktaları görüşüldü. Sektör temsilcileri, yerel bir ekibin hem iletişim hem de operasyonel süreçlerde hızlanma sağlayacağını, ayrıca Türkiye’deki müzik ekosisteminin ihtiyaç ve önceliklerine daha yakından odaklanılmasına katkı sunacağını belirtti.