        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

        Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

        28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Oyunu ödülü Decollage Art Space yapımı 'Lucy'nin oldu. Erkek oyuncu ödülü 'Gonzago'nun Öldürülüşü' oyunudan Barış Yıldız'a, kadın oyuncu ödülü ise 'İlk Bakışta Prima Facie' oyunundan Rabia Zehra Şafak'a gitti. Yılın yönetmeni ödülüne ise 'Filler ve Karıncalar' oyunyula Arzu Gamze Kılınç layık görüldü

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:27 Güncelleme:
        Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın oyunu: 'Lucy'

        Türk tiyatrosunun en prestijli ve uzun soluklu ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 7 Mayıs Perşembe akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle 28. kez sahiplerini buldu. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, tiyatro dünyasının başarılı yapımları ve sanatçıları 17 dalda ödüllendirildi. Törenin sunuculuğunu Demet Evgâr ve Atılgan Gümüş üstlendi.

        28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro tarihine iz bırakan ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Şahika Tekand’ın oldu. Oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise Lucy adlı oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı’ya verildi. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne Konken Partisi adlı yapımıyla Tiyatrokare layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü Prof. Dr. Merih Tangün’e takdim edildi. Özel ödüller kategorisine bu yıl ilk kez eklenen ve aynı kategoride en az beş kez Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanan isimlere verilen Afife Onur Ödülü ise Yakup Çartık’ın oldu.

        Büyük usta Haldun Dormen’e saygı duruşu niteliğinde bir gece…

        Ocak ayında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun efsane ismi ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin fikir babası Haldun Dormen, gece boyunca sahnede anısına hazırlanan özel içeriklerle anıldı.

        Tören, sunucular Demet Evgâr ve Atılgan Gümüş’ün genel koordinasyonunda, “Afife” oyununun ensemble ekibinin sahnelediği dünyaca ünlü bir müzikalin açılış sahnesiyle başladı. Dormen Tiyatrosu oyuncuları ve emektarları tarafından ödüllerin takdim edildiği gecede, Haldun Dormen’in hafızalarda iz bırakan müzikallerinden seçilen imza parçalar, Dormen Tiyatrosu’na emek vermiş müzisyenler tarafından canlı olarak icra edildi. Tören boyunca yapılan konuşmalar, büyük ustaya duyulan sevgi ve saygıyı bir kez daha ortaya koyarken; Dormen’in Türk tiyatrosuna bıraktığı güçlü miras, duygu dolu anlarla anıldı.

        Haldun Dormen’in mirasını yaşatmayı sorumluluk görüyoruz

        Prof. Aslı Yılmaz

        Çok katmanlı ve üretim çeşitliliği açısından dikkat çekici bir tiyatro sezonunu geride bıraktıklarını belirten Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Aslı Yılmaz, şunları söyledi: “Her tiyatro sezonu, içinde bulunduğu dönemin ruhunu sahneye taşır. Bu yıl farklı anlatım biçimlerinin iç içe geçtiği, kolektif yaratıma dayalı yapımların öne çıktığı bir sezona tanıklık ettik. Jüri üyelerimizle birlikte 268 oyunu izleyerek, sahnedeki çeşitliliği ve tiyatro üretimi için ortaya konan emeği dikkat ve heyecanla değerlendirdik. Ancak 28. sezonumuz, tiyatromuzun büyük ustası ve bu gecenin fikir babası, hocamız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin hüznünü de taşıyor. Onun tiyatro sahnemize, sanata ve hayata duyduğu saygı ve tutkusu, bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardan biri. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri olarak bizler de bu mirası sahnemizde yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sezon sahneye taşınan her yapımın, aday olsun ya da olmasın, tiyatromuz adına önemli bir değer yarattığına inanıyoruz. Tiyatroya gönül veren tüm sanatçılarımıza, ekiplerimize ve sezon boyunca özveriyle çalışan jüri üyelerimize teşekkür ediyor; tiyatronun gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğimize gönülden inanıyorum.”

        'Lucy'
        28. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

        Yılın en başarılı oyunu: “Lucy” – Decollage Art Space

        Yılın en başarılı yönetmeni: Arzu Gamze Kılınç – “Filler ve Karıncalar”

        Yılın en başarılı erkek oyuncusu: Barış Yıldız – “Gonzago’nun Öldürülüşü”

        Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu: Hakan Kargidanoğlu – “Gonzago’nun Öldürülüşü”

        Yılın en başarılı kadın oyuncusu: Rabia Zehra Şafak – “İlk Bakışta Prima Facie”

        Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu: Pınar Yıldırım – “Monologlar Müzesi Pavyonu”

        Yılın en başarılı sahne tasarımı: Fırat Dövencioğlu, Özgür Kavurmacıoğlu, Umut Kambak – “Cehennem Çiçeği”

        Yılın en başarılı giysi tasarımı: Dilek Kaplan – “Gergedanlar”

        Yılın en başarılı sahne müziği: Gökçe “CheChe” Gürçay, Miray Eslek, Özlem Kaya, Volkan İncüvez – “Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş? Çerkes Rıdvan’ın Dolabı”

        Yılın en başarılı ışık tasarımı: Burhan Yücel – “Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz”

        Yılın en başarılı hareket tasarımı: Ferhat Güneş – “Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz”

        Yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı: Doğa Yiğit – “Vanya Dayı”

