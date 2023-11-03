Yapı Kredi'ye 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 22 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 755 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan bu işlem, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Kadınların yönettiği veya sahip olduğu işletmelere verilen kredi hacminin artırılması ve kredi portföyünde karbonsuzlaşma stratejilerine yönelik hedeflerin yer aldığı bu işlemle Yapı Kredi, finansman çeşitliliğini de artırarak ihracatçı müşterilerine destek sağlamaya devam edecek.

"İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Ülke ekonomisini desteklerken, sürdürülebilir kalkınma için müşterilerinin de daima yanında olduklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları söyledi:

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‘‘Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilinciyle Türkiye’de sürdürülebilir finans alanında öncü adımlar atıyoruz. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan, büyüme ve istihdama büyük katkı sağlayan ihracatçı müşterilerimizin finansal çözüm ortağı olmayı da oldukça önemsiyoruz. Yılın ilk yarısında depremden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde kullandırılmak üzere 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredimizi imzalamıştık. Son olarak başarılı bir şekilde tamamladığımız 755 milyon dolarlık sürdürülebilirlik temalı bu sendikasyon kredisiyle, müşteri odaklı bankacılık anlayışımız çerçevesinde ihracatı ve ihracatçıyı destekleyeceğiz. Söz konusu işlemdeki, kadınların yönettiği veya sahip olduğu işletmelere verdiğimiz kredi hacminin artırılması ve kredi portföyümüzde karbonsuzlaşmaya yönelik hedefler sürdürülebilirlik alanındaki vizyonumuzu net bir şekilde ortaya koyuyor. Öte yandan sağladığımız bu kaynak, yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz birçok uluslararası işlem gibi ülkemiz ekonomisi ve bankamıza duyulan güvenin de kanıtı oldu. Önümüzdeki dönemde de sınır tanımayan hizmet anlayışımızla ihracatı destekleyerek ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’

Yapı Kredi’nin, 359 milyon dolar ve 372,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı toplam 755 milyon dolarlık bu kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR+ yüzde 3,50 ve Euribor+ yüzde 3,25 oldu. Banka’nın sağladığı sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD ve The Commercial Bank; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Abu Dhabi Commercial Bank üstlendi.