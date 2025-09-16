Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak.

Şantiye şefleri, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini, karşılaşılan engelleri, şantiyede çalışan işçi sayısı ile kullanılan araç, iş makinesi ve teçhizatın tür ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine kaydedebilecek.

Elektronik şantiye defteri tutulması 2026'dan itibaren zorunlu olacak. İdareler şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu da periyodik olarak denetleyecek.

Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren yönetmelik değişikliğiyle, inşaat sektöründe yapı müteahhitleri ve şantiye şeflerinin niteliklerinin artırılması, işlerin kolaylaştırılması ve sektördeki güncel ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.