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Yapılandırılan vergi ve prim borçlarında 31 Mart’a dikkat!

Vergi ve prim borçlarını yapılandıran vatandaşların ilk iki taksiti süresi içinde ödememeleri halinde yapılandırmaları bozuluyor. Yapılandırma kanunu çıktıktan sonra ilk taksit Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay ötelendi. Ancak, ikinci ve sonraki taksitlerin süresi değişmedi. Vergi dairelerine ödenmesi gereken borçlarda ikinci taksitin, prim borçlarında ise birinci taksitin ödenmesi için tanınan süre bugün doluyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Yapılandırılan vergi ve prim borçlarında 31 Mart’a dikkat!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı Kanun kapsamında vergi ve prim borçlarını yapılandırma başvurusu için önce 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanındı. Vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri gibi vergi dairelerine ödenen borçların ilk taksitinin ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarının ilk taksitinin de şubat ayında ödenmesi öngörüldü. Ancak, kanunun verdiği yetkiye dayanarak Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru süresi 31 Ocak’a kadar uzatılırken, ilk taksit ödemeleri de bir ay ötelendi. Vergi dairelerine ödenmesi gereken borçların ilk taksiti şubat ayına, SGK’ya olan borçların ilk taksiti de mart ayına ertelendi.

Uzatma kararı sadece yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödemelerini kapsıyor. Yapılandırılan vergi ve prim borçlarının ikinci ve sonraki taksitlerinin ödeme tarihlerinde değişiklik yapılmadı. Bundan dolayı vergi dairelerine olan borçların ikinci taksiti ile SGK’ya olan borçların ilk taksitinin ödeme süresi bugün doluyor.

Kanun uyarınca, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi, bir yılda da ikiden fazla taksit ödemesinin aksatılmaması gerekiyor. Bu nedenle, vergi dairelerine olan borçlar için ikinci taksitin bugün ödenmesi gerekiyor.

PEŞİN ÖDEMEYİ YAPAMAYANLARA İKİNCİ ŞANS

Öte yandan, daha önce taksitle ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar vergi dairelerine olan borçların kalan tutarını bugün ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına katsayı uygulanmayacak. Hesaplanan Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) tutarı üzerinden yüzde 50 oranında indirim yapılacak. İdari para cezası aslına ise yüzde 12.5 oranında indirim uygulanacak.

Peşin ödemelerin ilk taksit süresi içinde yapılması gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçların peşin ödemesinin şubat ayında yapılması gerekiyordu. Peşin ödemeyi yapamamış veya eksik yapmış olanlar peşin ödeme tutarını ve geç ödeme zammını bugün yatırmaları halinde ödeme kolaylığından yararlanabilecekler.

GSS PRİM BORCU NİSAN AYINDA ÖDENECEK

SGK’ya olan prim borçlarında ikinci taksit ödemeleri ise nisan ayında yapılacak.

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları için tanınan süre de nisan ayında doluyor. GSS prim borcu olup daha önce gelir testine girmemiş olanlar bugün mesai bitimine kadar gelir testine başvurabilecekler. Test sonucu hanede fert başına düşen gelir bin 192.50 TL’den az çıkarsa GSS prim borcu tümüyle silinecek.

GSS prim borcu anaparasını nisan ayında ödeyenler gecikme faizinden kurtulacaklar. GSS prim borcunu ödemek için başvuru şartı bulunmuyor. Borçlular doğrudan ödeme yapabilecekler.

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