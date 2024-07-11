Yapıştırıcı teknolojileri tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçti

Henkel'in Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde faaliyet gösterdiği altı ülkede bulunan toplam sekiz Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesisi, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçiş yaptı. Şirket, bu sayede söz konusu tesislerinde elektrik kullanımından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını, diğer bir deyişle Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu geçiş, yerinde güneş enerjisi kurulumları ile hidroelektrik ve rüzgar enerjisi gibi harici yenilenebilir kaynakları içeriyor.

Türkiye ve Kenya'da yerinde fotovoltaik (PV) güneş enerjisi ve hidroelektrikten elde edilen yenilenebilir elektrik, Güney Afrika'da rüzgar enerjisi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise güneş enerjisi, kullanıma alınan yenilenebilir enerji kaynakları oldu.