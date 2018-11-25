Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 6 katlı binanın en üst katında çocuklarıyla birlikte oturan N. D., duş aldıktan sonra balkona çıktı. Balkondaki çamaşır makinesinin üzerine çıkan N. D.'yi gören oğlu, müdahale etmek istedi.



N. D., oğluna eliyle işaret ettikten sonra "Gelme" dedi. Oğlunun "Yapma anne" sözlerine karşın N. D., kendisini boşluğa bıraktı. Apartman girişinde park halindeki otomobile çarpıp yere düşen N. D., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, N. D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.



Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen N. D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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