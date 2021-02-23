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Yaprak Dökümü Şevket Caner Kurtaran kimdir? Caner Kurtaran kaç yaşında?

Yaprak Dökümü dizisinde Şevket rolü ile popülerlik kazanan Caner Kurtaran, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki Caner Kurtan kimdir? Caner Kurtaran kaç yaşında? İşte Caner Kurtaran hakkında merak edilen detaylar...

Yaprak Dökümü Şevket Caner Kurtaran kimdir? Caner Kurtaran kaç yaşında?

Caner Kurtaran, ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı. Caner Kurtaran, dizide Hızır'a meydan okuyacak. Caner Kurtaran kimdir? Caner Kurtaran kaç yaşında?

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978'de doğdu. İstanbul’da doğdu. Uzun bir süre İstanbul’da ailesinin yanında yaşadı. Konservatuvarı kazandı. Konservatuvara Eskişehir’de başlayan Kurtaran, birinci sınıfı bitirdikten sonra kaydını İstanbul’a aldırıp, eğitimine bu şehirde devam etti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ardından birkaç yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sözleşmeli olarak çalıştı.

CANER KURTARAN'IN YER ALDIĞI DİZİLER

2005: Güz Yangını
2006: Kırık Kanatlar
2006-2009: Yaprak Dökümü (Şevket)
2010: Aşk ve Ceza
2011: Sırat
2012-2013: Huzur Sokağı (Selim)
2012: Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)
2014: Çırağan Baskını (Ali Suavi)
2015: Bir Deniz Hikayesi (Semih)
2018: Kalbimdeki Deniz (İzak Wolowitz)
2019: Tek Yürek
2019: Kimse Bilmez (Manyak Nedim)
2020: Ramo
2021: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İshak)

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