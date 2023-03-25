Yaptığı kazada arkadaşının öldüğünü duyan sürücüden sağlık ekiplerine: Elektro şok falan yapın - En Son Haberler

DHA

Kütahya'da kullandığı minibüsle önündeki kamyona çarpan Serkan E. (29), aracında bulunan Murat Apatürk'ün (19) kazada öldüğünü duyunca sağlık ekiplerine "Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın" diye gözyaşı döktü.



Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 13´ncü kilometresinde meydana geldi. Serkan E., kullandığı minibüsle, önünde giden Ömer K. idaresindeki süt kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Serkan E.'nin kullandığı minibüste bulunan Murat Apatürk'ün kaza sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Arkadaşının ölümünden habersiz olan yaralı Serkan E. ise sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği anlarda önce arkadaşına bakılmasını isteyerek, "Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın" diye gözyaşı döktü.





Yaralı sürücü Serkan E. , ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaza anında kaybeden Murat Apatürk´ün cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Ömer K. kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.