Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaralı leylek, doğaya dönmeyi bekliyor

        Yaralı leylek, doğaya dönmeyi bekliyor

        Ankara'da tarım işçileri tarafından bitkin halde bulunan ve 'Leyloş' adı verilen leylek, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı 'Leyloş', doğaya dönmeyi bekliyor

        Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri arasındaki kırsal alanda tarım işçileri tarafından bitkin halde bulunan leylek, Simurg Kuş Yuvası Derneği bünyesindeki kliniğe teslim edildi.

        Kontrolde leyleğin sağ kanadında eklem çıkığı saptanırken, paraziter problemleri olduğu da belirlendi. 'Leyloş' ismi verilen leylek, tedaviye alındı.

        1 haftalık tedavi sürecinde gelişim kaydeden ve 2 kilodan 2,5 kiloya ulaşan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        "TEDAVİDEN ÇOK GÜZEL YANIT ALDIK"

        Veteriner Hekim Erdi Janak, leyleğin kliniğe geldiğinde ciddi sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, "Leylek, geçen hafta bize geldi. Paraziter problemleri vardı. Ekleminde çıkık vardı. Kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için dehidre durumdaydı ve yemek yemiyordu. Bundan dolayı halsizliği mevcuttu. Öncelikle kendi iç dengesini sağlamaya çalıştık. Paraziter tedavisinin yanında antibiyotik tedavilerini yürüttük.

        REKLAM

        Herhangi bir açık yaramız yoktu ama muhtemelen bir elektrik teline çarpmış diye düşündük. Henüz yetişkin bir yaşı yok. Geldiğinde yaklaşık 2 kilo civarındaydı. Bir haftalık tedavi sürecinde 2,5 kiloyu geçti. Tedaviden çok güzel yanıt aldık. Tedavi tamamlandıktan sonra çıkık eklemi yerine oturtacağız. Sonrasında bir rehabilitasyon sürecimiz olacak. Kanatlarını normal anatomik şekilde açıp, kapamaya başladıktan sonra da doğaya kazandıracağız" diye konuştu.

        "TARIM DOSTU CANLILAR"

        Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu da leyleğin yaklaşık bir hafta önce ihbar sonrası bulunduğunu belirterek, "Leylekler, ekolojik olarak çok büyük öneme sahip ve tarım dostu canlılar. İhbar gelir gelmez bulunduğu alana gittik ve leyleği aldık. Bir gece dernek merkezimizde misafir ettikten sonra veteriner hekimimiz Erdi Hoca'mızla birlikte tedavi sürecini başlattık.

        Türkiye'de leyleklerin göç dönemi ağustos ortasından itibaren başlıyor ve eylüle kadar devam edebiliyor. Eğer operasyon sonrası herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa rehabilitasyon sürecini tamamlayıp, ağustos sonuna doğru doğaya yetiştirmeyi umuyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'yol verme' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!